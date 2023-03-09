Алексей Мишин — о Fan ID: одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин объяснил, почему он до сих пор не оформил Fan ID, чтобы посещать матчи санкт-петербургского «Зенита».
С нынешнего года смотреть российский футбол на всех стадионах РПЛ можно только с паспортом болельщика.
«Я хочу ходить на футбол, на матчи «Зенита», но карту болельщика мне никак не удаётся оформить. И я не могу сказать, что хочу иметь Fan ID. Ещё не пробовал завести карту. Одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание что-либо делать. У меня такой жизненный ритм, что буквально нет ни одной свободной минутки.
Мне сложно сказать, хорошая ли эта инициатива. Тут есть две стороны. С одной, ведётся учёт посещаемости спортивных соревнований. В таком ключе это может иметь позитивный эффект, особенно в футболе. Но отсутствие болельщиков на стадионах или даже резкое уменьшение числа посетителей футбольных матчей — это отрицательная сторона.
Почему Fan ID есть в футболе, но нет в фигурном катании? Футбол способен порождать более острые ощущения, которые, возможно, могут привести к неадекватному самовыражению людей», — приводит слова Мишина Metaratings.
- 9 марта 2023
-
19:22
-
18:53
-
18:36
-
18:25
-
15:30
-
14:39
-
14:31
-
14:25
-
14:17
-
13:41
-
12:42
-
12:22
-
11:44
-
00:26
- 8 марта 2023
-
23:53
-
22:03
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:40
-
19:27
-
19:25
-
19:07
-
19:00
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:36
-
18:17
-
17:45
-
17:30
-
17:04
-
16:41
-
16:35
-
16:20