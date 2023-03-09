Крылова: не пугает, что пары Москвиной — конкуренты и жёстко соперничают между собой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Анжелика Крылова объяснила, почему решила поставить программы для спортивных пар Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, тренирующихся под руководством Тамары Москвиной.

«Во-первых, было очень приятно получить такое предложение от Тамары Николаевны. Это большое доверие. Во-вторых, мне не так часто доводилось работать с парами в качестве постановщика, но это очень интересно. У партнёров, как правило, более выраженная разница в росте, нежели в танцах. Соответственно, можно придумать множество трюковых элементов.

Меня совершенно не пугает, что пары Москвиной — конкуренты и очень жёстко соперничают между собой: они совершенно разноплановые по своему характеру, соответственно, и постановки должны быть совсем не похожи друг на друга.

Говорите, всё равно начнут сравнивать? Здесь уже многое будет зависеть от исполнения. Поставить программы — лишь половина дела. Важно суметь отработать их, довести до ума. Мы с Тамарой Николаевной сошлись во мнении, что не стоит спешить, ставить себе какие-то жёсткие временные рамки. Я сразу сказала, что мне хотелось бы понаблюдать за спортсменами, привыкнуть к ним, понять, какая музыка им ближе, какие образы, в каких движениях они более органичны, лучше едут, комфортнее себя чувствуют. Поэтому мы ещё в январе договорились, что после финала Гран-при я с Василисой и Валерой на пару недель останусь в Питере», — приводит слова Крыловой RT.