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Ирина Роднина рассказала, как российские теннисисты могут прославить страну на Уимблдоне

Ирина Роднина рассказала, как российские теннисисты могут прославить страну на Уимблдоне
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что, по информации Daily Mail, российские и белорусские теннисисты должны будут подписать специальный кодекс поведения для участия в Уимблдоне-2023.

Сообщается, что кодекс ещё не доработан, но, вероятно, под запретом окажется демонстрация поддержки России, а также ношение флага. Нарушение кодекса может привести к санкциям, среди которых будет возможное исключение из турнира.

«А что там в этом кодексе? Если запрет флага, с этим давно всё известно, мы давно без него выступаем. А прославлять страну можно только своими результатами. Это и будет прославление», — приводит слова Родниной Vprognoze.ru.

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