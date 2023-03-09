Ирина Роднина рассказала, как российские теннисисты могут прославить страну на Уимблдоне
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что, по информации Daily Mail, российские и белорусские теннисисты должны будут подписать специальный кодекс поведения для участия в Уимблдоне-2023.
Сообщается, что кодекс ещё не доработан, но, вероятно, под запретом окажется демонстрация поддержки России, а также ношение флага. Нарушение кодекса может привести к санкциям, среди которых будет возможное исключение из турнира.
«А что там в этом кодексе? Если запрет флага, с этим давно всё известно, мы давно без него выступаем. А прославлять страну можно только своими результатами. Это и будет прославление», — приводит слова Родниной Vprognoze.ru.
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