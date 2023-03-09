Журова отреагировала на заявление канадских спортсменов против допуска россиян на ОИ-2024

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление канадских спортсменов, выступивших против допуска россиян на Олимпиаду-2024.

Трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Тесса Вирту вместе с 41 бывшим канадским олимпийским спортсменом раскритиковали НОК страны за поддержку МОК в вопросе возможного возвращения россиян на международные соревнования.

«На этот счёт у меня есть только одно понимание. Существует определённый сценарий, что постепенно, практически каждый день принимаются решения, которые негативно сказываются на российских спортсменах. Например, сегодня они отстраняют Ирину Винер, завтра канадцы выступают против нашего приезда на Олимпийские игры, послезавтра объединятся две федерации и вновь выступят против чего-то ещё. И такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю. Я думаю, что это хорошо спланированная стратегия по дискредитации наших спортсменов», — приводит слова Журовой RT.