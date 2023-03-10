Наставница звезды детского «Голоса»: Загитова вообще петь не умеет

Педагог по вокалу, наставница участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького Тамара Буравкина высказалась о вокальном дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой, выступавшей в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюблённые в фигурное катание».
«Загитова вообще петь не умеет, потому что там ничего нет. Слышно, что всё подтянуто, дотянуто — ни тембра, ничего», — сказала Буравкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» прошёл 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве. Помимо Загитовой, в нём также приняли участие олимпийские чемпионы в командном турнире фигуристов Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Марк Кондратюк, серебряный призёр Игр-2022 Александра Трусова.
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