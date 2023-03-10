Преподаватель вокала — о пении Медведевой: есть харизма, верхние ноты, самовыражение

Педагог по вокалу, наставница участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького Тамара Буравкина оценила вокальные данные двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой.
«Медведева или занималась, или с ней на проекте (шоу «Маска». — Прим. «Чемпионата») занимались. У неё есть харизма, есть желание петь, есть верхние ноты, есть самовыражение. Тембральный окрас у неё симпатичный», — сказала Буравкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
После Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Недавно фигуристка приняла участие в шоу «Маска», где она снималась в костюме шаурмы.
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