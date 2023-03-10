Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Педагог участника детского «Голоса» ответила, сможет ли Загитова улучшить вокальные данные

Педагог участника детского «Голоса» ответила, сможет ли Загитова улучшить вокальные данные
Аудио-версия:
Комментарии

Педагог по вокалу, наставница участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького Тамара Буравкина ответила, сможет ли олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова улучшить свои вокальные данные.

«Может ли она стать лучше? Да. Ей нужно заняться как следует вокалом, но заниматься долго придётся. Заниматься могут все, и научиться могут любые, но всё зависит от того, кто сколько времени потратит на это.
Конечно, именитые наставники могли бы ей помочь, если бы с ней позанимались. Заниматься могут все — и Загитова может. Понятно, что, если человек никогда не пел, это сложно. Нужно очень много времени потратить на это. Может, Алина тоже уже чего-то достигла, но мы этого пока не слышали», — сказала Буравкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.

Кто поёт лучше — Загитова или Медведева? Разбираемся с педагогом звезды детского «Голоса» Кто поёт лучше — Загитова или Медведева? Разбираемся с педагогом звезды детского «Голоса»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023