Педагог участника детского «Голоса» ответила, сможет ли Загитова улучшить вокальные данные

Педагог по вокалу, наставница участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького Тамара Буравкина ответила, сможет ли олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова улучшить свои вокальные данные.

«Может ли она стать лучше? Да. Ей нужно заняться как следует вокалом, но заниматься долго придётся. Заниматься могут все, и научиться могут любые, но всё зависит от того, кто сколько времени потратит на это.

Конечно, именитые наставники могли бы ей помочь, если бы с ней позанимались. Заниматься могут все — и Загитова может. Понятно, что, если человек никогда не пел, это сложно. Нужно очень много времени потратить на это. Может, Алина тоже уже чего-то достигла, но мы этого пока не слышали», — сказала Буравкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.