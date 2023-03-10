Педагог звезды детского «Голоса» оценила выступления Медведевой в шоу «Маска»

Педагог по вокалу, наставница участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького Тамара Буравкина оценила выступление двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в шоу «Маска».
«Я иногда смотрю это шоу, я видела, как она пела — очень симпатично четыре песни спела. Последняя была Губина (песня Андрея Губина «Девушки как звёзды». — Прим. «Чемпионата») — может, ей что-то другое надо было взять. У Губина песенки «маленькие» такие, на нескольких нотках — может, ей было никак себя не выразить», — сказала Буравкина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Валерии Кукалевой.
После Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Недавно фигуристка приняла участие в шоу «Маска», где она снималась в костюме шаурмы.
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