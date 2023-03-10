Роман Костомаров по-прежнему находится в тяжёлом состоянии

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова не улучшается.

Спортсмен по-прежнему не может обходиться без аппарата ИВЛ. Врачи пытаются остановить распространение сепсиса у Костомарова, однако им не удаётся этого сделать. Возможно, в скором времени фигуристу предстоит ещё одна операция.

«Руку Костомарова пока не трогают, но в будущем могут, потому что лучше не стало, но и хуже тоже», — приводит слова источника РЕН ТВ.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон.