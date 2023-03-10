Лакерник и Тутберидзе создали организацию для развития клубного фигурного катания

Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник рассказал о создании организации Global Skating Academy, которая будет заниматься развитием клубного фигурного катания и организацией сборов для спортсменов.
Проект Global Skating Academy стартует в начале мая сборами команды Этери Тутберидзе в Турции.
«Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении. Считаю, что сейчас нужно думать о разных формах международной активности. Раньше бы я вряд ли обратился к Этери Георгиевне с таким предложением — у неё было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны.
В нашей стране сделано немало новых турниров, мы решили заняться проведением межклубных мероприятий — на это запрета со стороны Международного союза конькобежцев нет. Потому что спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования согласно правилам ISU проводить можно. Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности.
Первый сбор планируется в начале мая в Турции, второй — в конце мая там же. Это обусловлено двумя причинами. Первая — территориально это удобно, там будут задействованы спортсмены из разных стран. Стамбул — это удобная точка для других, это возможность прямых рейсов. Вторая причина — там удалось найти каток с разумными ценами», — приводит слова Лакерника ТАСС.
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