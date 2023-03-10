Александра Бойкова: победы, которых мы достигли, держась за руки, стали для нас бесценными

Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, поблагодарила партнёра, тренеров и болельщиков за сезон-2022/2023.

Бойкова и Козловский выиграли чемпионат страны и финал Гран-при России.

«За несколько дней, что прошло после последнего старта этого сезона — финала Гран-при России — пролетели праздники, остыли эмоции и уже даже поставилась новая программа!!!

Фото: Личный архив Александры Бойковой

Мы с Димой безумно благодарны этому году за всё: за счастье, за радость, за невзгоды, за потери… Наверное, это был один из самых насыщенных на эмоции сезонов. Он начался для нас совсем не радужно: травмы, пропуски тренировок, прокатов, соревнований, потери близких людей, потери времени и возможностей… Но мы с Димой преодолели всё! И победы, которых мы достигли, держась за руки, поддерживая друг друга, стали для нас бесценными.

И всё, что хочется сейчас сказать – Спасибо! Близким, болельщикам, соперникам, друзьям, тренерам и друг другу», — написала Бойкова в соцсетях.