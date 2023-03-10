Анна Погорилая: о своей замене узнала не от организаторов, а из СМИ

Призёр чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании российская Анна Погорилая отреагировала на исключение из списка участников турнира шоу-программ.
Погорилая была отобрана для участия в турнире шоу-программ по заявкам. Однако уже после публикации списка из 24 участников Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заменила Анну первым запасным – Дмитрием Алиевым. В качестве причины было названо несоответствие программы заявке.
«Моя подготовка к шоу-программ… Как вы можете видеть, со здоровьем у меня всё хорошо. Спасибо за беспокойство. Подготовка была полным ходом, и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ», — написала Погорилая в соцсетях.
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