Ирина Роднина — о допуске россиян: Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о возможности выступления российских спортсменов на Олимпийских играх под нейтральным флагом.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе и начал разработку условий допуска.
«Не вижу смысла обсуждать сейчас грядущие Олимпийские игры и участие там наших спортсменов. Ещё столько времени до них, всё может измениться в любой момент. Сейчас МОК говорит, что нейтральный статус, а послезавтра ветер подует в другую сторону и нас не допустят. Поэтому не нужно бежать впереди паровоза.
Конечно, последние заявления по этому поводу, скорее, положительные, но нельзя питать иллюзий о допуске наших спортсменов. Бах может за неделю до ОИ-2024 поменять мнение», — приводит слова Родниной «РБ-Спорт».
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