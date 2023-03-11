Траньков — об итогах сезона: отработал 100% турниров в разных качествах с разным качеством

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер и телевизионный ведущий Максим Траньков подвёл итоги работы в российском фигурном катании в сезоне-2022/2023.

«Итак, большой сезон позади. Время подвести итог. Главный – то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством. Контрольные прокаты, Кубок Первого канала, чемпионат России, финал Гран-при России, все шесть этапов Гран-при России, чемпионат России по прыжкам… Интервью, конферанс, подкасты, комментарии.

Любовь и хейт – тут, впрочем, всё как всегда. Спасибо команде спортивного вещания Первого за поддержку и веру, за конструктивную критику и неожиданную похвалу. Спасибо всем спортсменам за азарт, борьбу и невероятный уровень. Работать в поле с такими бойцами – чистый кайф!

Спасибо тренерам за несгибаемость в сложившейся ситуации. Вы – пример! Федерации фигурного катания России – поклон и уважение. И наконец, спасибо, наш зритель, наш болельщик! Это новый топ-уровень поддержки, браво. Работаем дальше для вас», — написал Траньков на своей странице в социальных сетях.