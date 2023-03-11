Анна Щербакова уверенно исполнила тройной флип в концертном освещении. Видео

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, которая пропустила сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене, продолжает совершенствовать тройной флип. Ученица Этери Тутберидзе уверенно справляется с прыжком даже в концертном освещении – на разминке перед шоу Ильи Авербуха в Сочи.
Ранее сообщалось, что Анна также восстановила двойной аксель и тройной лутц. Фигуристка заявлена на турнир шоу-программ, который пройдёт 18 марта.
Напомним, Щербакова — первая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на взрослых официальных соревнованиях, а также два четверных лутца в одной программе. Кроме того, Анна — первая фигуристка среди женщин, исполнившая каскад четверной флип — тройной тулуп, как и первая в истории женщина, приземлившая в одной программе два четверных флипа.
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