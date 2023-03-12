Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании, российский фигурист Александр Энберт объяснил, почему не примет участия в турнире по шоу-программам «Русский вызов».
«Все очень просто: по правилам турнира шоу-программ можно выступать только с той партнёршей, с которой ты выступал в спорте. Наталья (Забияко) сейчас находится в другой стране, так что я не могу выступать в том составе, в котором выступал в спорте. Согласно правилам этого турнира, я не могу принять участие.
Стоит ли в будущем поменять правила и разрешить парникам выступать как одиночникам или с другими партнёрами? Мне бы, конечно, хотелось этого. Например, Лена Ильиных выступала в шоу с Димой Соловьевым, Катя Боброва — с Ваней Букиным, я катался с Верой Базаровой, с Татьяной Волосожар. Конечно, если бы разрешили выступать не только в том составе, в котором ты катался в спорте, то пул участников бы сильно расширился. И, мне кажется, было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте. Так что я за то, чтобы такие изменения случились», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Александром Энбертом читайте завтра, 13 марта, в 8:00 на «Чемпионате».
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