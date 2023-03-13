Энберт: такой любви к фигурному катанию, как у Туктамышевой, ещё не встречал

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании, российский фигурист Александр Энберт поделился мнением об успехах Елизаветы Туктамышевой.

«За счёт чего Лизе удаётся с каждым годом становиться всё сильнее и сильнее? Я думаю, что за счёт большой любви к фигурному катанию. Я сам очень люблю фигурное катание, но такой любви, как у Лизы, ещё не встречал — она бьет все рекорды. Она не только продолжает тренироваться, но и учит четверные; не стагнирует, а двигается вперёд во всем.

Во-вторых, у неё прекрасная команда и, я думаю, они с Алексеем Николаевичем (Мишиным) нашли друг друга — у них схоже понимание фигурного катания. У них действительно классный тандем спортсмена и тренера — это очень важно. Думаю, эти две вещи двигают ее вперёд и я очень рад этому», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.