«Расслабляться точно не нужно». Энберт — о победах Бойковой и Козловского

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании российский фигурист Александр Энберт высказался об Александре Бойковой и Дмитрии Козловском.
«Конечно же, медали являются определяющим фактором в том, кого считать лидером сборной. Ребята выиграли чемпионат России, выиграли финал Гран-при России и, конечно же, две золотые медали на этих турнирах не позволяют нам считать лидерами кого-то другого. Это абсолютно заслуженно, абсолютно честно.
Надо сказать, что ребята ещё на прыжковом турнире показали, что они учат четверные элементы, — это позволяет подразумевать, что они желают сохранить эту позицию за собой. Но в парном катании у нас сейчас действительно три сильные пары. и я думаю, что борьба между ними продолжится. Как минимум расслабляться Бойковой и Козловскому точно не нужно», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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