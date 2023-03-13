В состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика
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В состоянии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова наметилась положительная динамика, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Постепенно ситуация потихоньку стабилизируется, но, конечно, ни о какой выписке пока не может быть и речи. Положительная динамика есть», — приводятся слова знакомого семьи фигуриста.
Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон.
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