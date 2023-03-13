Тутберидзе: грязи в адрес команды льётся немало. В такой обстановке сложно творить шедевры

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о работе в условиях отстранения от международных соревнований и высказалась о проблемах с мотивацией.
«Мы, тренеры-педагоги, понимаем, что наши спортсмены на нас равняются. Это как в семье — если вдруг что-то происходит, ребёнок всегда смотрит на реакцию родителя, чтобы понять, насколько это страшно. Конечно, мы своим отношением к делу стараемся удержать уровень мотивации, не показать, что мы чего-то лишены, и продолжать работу.
Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление — грязи в адрес нашей команды льётся немало. В такой обстановке творить шедевры непросто. Но мы как семья — мы вместе это проживаем и переживаем, вместе берём ответственность, помогаем спортсмену, если у него есть желание быть в спорте. Мы никого не бросили», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.
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