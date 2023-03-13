Тутберидзе рассказала о состоянии Валиевой во время финала Гран-при России

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о состоянии Камилы Валиевой во время выступления в финале Гран-при России. На соревнованиях в Санкт-Петербурге фигуристка заняла второе место. После выступления она заявила, что ей было морально тяжело выступать на турнире.
«После шестиминутной разминки короткой на неё нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: «Я не могу здесь кататься». Мы попытались, как могли, её перенастроить. В общем, готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать.
Никто из нас не знает, что будет дальше. Может быть, ещё тяжелее будет. Но мы смогли её сохранить на должном уровне, мы сохранили элементы ультра-си, и она показала свои четверные тулупы в финале российского Гран-при в лучшем виде. Вышла на все старты и по рейтингу первой стала. Слава богу», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.
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