Тутберидзе — о судействе: наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своём отношении к жалобам на судейство.
«Не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту. Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Муравьёва должна была выиграть у Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать её можно только контентом сложнее.
И так скандал за скандалом — там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона, отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.
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