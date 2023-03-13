Тутберидзе — о судействе: наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты

Заслуженный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своём отношении к жалобам на судейство.

«Не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту. Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что Муравьёва должна была выиграть у Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная, а значит, обыгрывать её можно только контентом сложнее.

И так скандал за скандалом — там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона, отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.