«Известия»: Костомарову потребуется новая ампутация, но его организм не готов к операции

Стали известны новые подробности состояния находящегося уже более двух месяцев в больнице олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

По информации «Известий» со ссылкой на неназванный источник, спортсмену потребуется новая ампутация, однако организм фигуриста не готов к операции.

Сообщается, что ослабленный организм спортсмена продолжает бороться с сепсисом и ещё одна ампутация может грозить остановкой сердца.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон.