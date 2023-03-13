Дина Аверина повторила финальную позу Камилы Валиевой после программы «Болеро»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина после окончания своего упражнения с булавами «Болеро» на Гран-при в Москве повторила финальную позу из одноимённой программы фигуристки Камилы Валиевой.
Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Гран-при, по сумме четырёх упражнений уступив 1,6 балла Лале Крамаренко. Бронзовым призёром соревнований стала Анна Попова.
«Болеро» было произвольной программой Валиевой в олимпийском сезоне-2021/2022. С этой постановкой Камила выиграла несколько стартов, побив мировые рекорды. Однако из-за допингового скандала Валиева не смогла завоевать личную золотую медаль. Аверина не стала олимпийской чемпионкой из-за судейского скандала в Токио-2020.
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