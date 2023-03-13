Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дина Аверина повторила финальную позу Камилы Валиевой после программы «Болеро»

Дина Аверина повторила финальную позу Камилы Валиевой после программы «Болеро»
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина после окончания своего упражнения с булавами «Болеро» на Гран-при в Москве повторила финальную позу из одноимённой программы фигуристки Камилы Валиевой.

Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Гран-при, по сумме четырёх упражнений уступив 1,6 балла Лале Крамаренко. Бронзовым призёром соревнований стала Анна Попова.

«Болеро» было произвольной программой Валиевой в олимпийском сезоне-2021/2022. С этой постановкой Камила выиграла несколько стартов, побив мировые рекорды. Однако из-за допингового скандала Валиева не смогла завоевать личную золотую медаль. Аверина не стала олимпийской чемпионкой из-за судейского скандала в Токио-2020.

«Токсичные слова к ней вернутся». Винер наказали за жёсткую критику судей на Олимпиаде «Токсичные слова к ней вернутся». Винер наказали за жёсткую критику судей на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023