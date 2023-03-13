Камила Валиева выступит с показательным номером в финале Кубка Московского спорта

Олимпийская чемпионка в команде, победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании Камила Валиева выступит с показательным номером в рамках финала Кубка Московского спорта по фигурному катанию, который пройдет 23 апреля на малой спортивной арене «Лужники». Об этом фигуристка рассказала во время VK-звонка с одним из победителей конкурса, который был организован Департаментом спорта города Москвы и компанией VK.
«Очень здорово, что у меня появилась возможность выступить на Кубке Московского спорта ещё раз, тем более в финале, который обещает быть грандиозным! Показательное выступление в рамках Кубка – это одновременно и хорошая возможность отработать элементы в условиях, приближённых к соревновательным, и дополнительный стимул – ведь за моим прокатом будут наблюдать юные фигуристы, для которых я могу стать примером. Мне удалось понаблюдать за состязанием ребят в рамках четвёртого этапа, на котором я выступала, и я могу сказать, что у них действительно большое будущее», – сказала Валиева.
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