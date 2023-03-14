Туктамышева ответила, планирует ли смотреть чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос, планирует ли смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

«Планирую ли смотреть чемпионат мира? Да, планирую. Мне кажется, это будет интересно.

За кого буду болеть? Хочу, чтобы все откатались хорошо. Кого-то конкретно выделить не могу.

За какими видами буду следить особенно внимательно? Мне всегда больше интересно смотреть либо девушек, либо мужчин», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Чемпионат мира – 2023 по фигурному катанию пройдёт с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Полное интервью с Елизаветой Туктамышевой читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 марта, в 8:00 мск.