Туктамышева: как Ханю выдержал трёхчасовое шоу — я не представляю. Это безумно сложно!

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о шоу японского фигуриста Юдзуру Ханю, в котором двукратный олимпийский чемпион выступает один.
«Мне кажется, такое возможно только в Японии и только с Юдзуру Ханю, потому что он, можно сказать, как Бог там, ему поклоняются миллионы людей, он очень популярный фигурист. Как он это выдержал — я не представляю. Это безумно сложно! Даже три номера в шоу очень сложно физически откатать, а выступать три часа подряд… Я не представляю, откуда он брал силы. Это действительно очень круто, но я не такого полёта птица. И, мне кажется, я так не смогла бы.
Мог бы такой формат прижиться в России? Не уверена. У нас очень много классных фигуристов. Кого-то одного, который смог бы так же сделать, выделить не могу», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Елизаветой Туктамышевой можно прочитать на «Чемпионате».
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