«Глупо и тупо со стороны МОК». Сотникова — о возможных условиях допуска россиян на ОИ-2024

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Аделина Сотникова высказалась об условиях, которые намерен поставить Международный олимпийский комитет (МОК) для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры – 2024 под нейтральным флагом.

«Это не честно. Это ужасно. Как может человек, который представляет свою страну, чтобы кого-то там удовлетворить, сказать против своей страны, чтобы принять участие? Это глупо и тупо со стороны МОК. Не должно такого быть. Меня всю жизнь учили родители и тренер, что политика никогда не должна быть в спорте. Политика – отдельная история, спортсмены – другая.

Под нейтральным флагом это ещё можно как-то понять. Конечно, это ужасно – выступать без флага. Но со стороны спортсмена – как мы можем отказаться? Мы всю жизнь пашем, чтобы выступать на больших соревнованиях. Проходим такой колоссальный труд, эмоции, травмы – много всего проходим ради того, чтобы выйти на три-четыре минуты.

Стоит ли нашим спортсменам принимать участие в такой Олимпиаде, где будут запреты, препоны, унижения? Думаю, что не стоит. Я говорю от себя. Понятное дело, что я уже не выступаю, а только тренирую. Но вижу спортсменов, которые хотят достичь больших результатов. Мне кажется, что сейчас лучше переждать, – заявила олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию», — сказала Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM.