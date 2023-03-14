Победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник поблагодарил всех за поддержку

Победитель финала Гран-при России и серебряный призёр чемпионата России – 2023 фигурист Пётр Гуменник поблагодарил за поддержку всех, кто помогал ему в сезоне-2022/2023.
«Друзья, не могу не выразить благодарность всем, кто поддерживал меня в этом сезоне.
Огромное спасибо Веронике Анатольевне, Николаю Юрьевичу, Тамаре Николаевне и Рафаэлю Владимировичу за их труд и усердие, которые позволили мне достичь в этом сезоне успехов.
Я очень благодарен всем болельщикам, которые всегда были со мной и поддерживали меня на каждом соревновании. Ваши поддержка и аплодисменты давали мне мотивацию и энергию для достижения моих целей в фигурном катании.
Также благодарю федерацию фигурного катания за создание условий для нашего развития и успехов в это сложное для спорта время.
И, конечно, спасибо родителям за их заботу и вовлеченность, и что я всегда могу рассчитывать на их поддержку и любовь.
Этот сезон был запоминающимся, спасибо вам за вашу веру в меня и за вашу любовь к фигурному катанию», – написал Гуменник в соцсетях.
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