Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила о желании создать ледовое шоу

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка и тренер Аделина Сотникова рассказала о желании создать ледовое шоу под названием «Никогда не сдавайся».
«Сейчас я хочу создать своё шоу. Шоу «Никогда не сдавайся». Всю мою жизнь у меня этот слоган был, потому что тренер, мама, все мои родные всегда говорили: «Никогда не сдавайся». Этот девиз мне хочется как-то перенести в народ.
Я понимаю, что я первая олимпийская чемпионка в истории страны. Поэтому я должна иметь своё шоу. Пусть оно будет пока что небольшим, но я хочу тоже сделать своё шоу. Пока всё только начинается.
Я сказала об этом, чтобы у меня был стимул: если сказала про свое шоу, то уже дороги назад нет. Если ты боишься и не идёшь, то зачем тогда всё это? Если ты боишься и идешь – значит, все получится», – сказала Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM.
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