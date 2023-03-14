Алёна Косторная: единственное, о чём жалею, — Олимпиада

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о своём непростом характере и его влиянии на спортивные достижения в фигурном катании.

«Я очень непростой человек и была тяжёлым ребенком. Когда мама рассказывает что-нибудь, думаю про своё поведение: я бы за такое убила. Иногда работаю с детьми, уже два года ставлю программы. Понимаю: такого ребенка, как я в детстве, не смогла бы терпеть. Постоянно были какие-то проблемы, могла куда-то побежать и забыть, что нужно было сделать, подставить много человек. Как вообще тренеры соглашались со мной работать? Как Елена Вячеславовна Жгун вела меня с 7 до практически 13 лет? И мы же еще умудрились добиться успеха. И сейчас мы в хороших отношениях, по любому вопросу могу к ней обратиться.

Хорошо или плохо, когда такой характер в спорте? Если направить его в нужное русло, то хорошо. Я, мне кажется, до сих пор окончательно к этому не пришла. Только пару лет назад начала осознанно относиться к делу, научилась себя заставлять. Могу работать сама, без контроля, тренеру не приходится надо мной стоять. А до этого было так: нет тренера на тренировке, можно ничего не делать. И мотивация была больше материальная: выиграю что-нибудь, потом смогу себе что-то купить на призовые.

Помешала ли достичь чего-то нехватка выдержки? Нет, каких-то глобальных упущений именно из-за характера не было. Возможно, на каких-то отдельных тренировках могла бы добиться большего, если бы не начала рыдать и истерить, когда что-то пошло не так. Но это единичные случаи, которые по большому счету не влияли на мои результаты. Хотя такие моменты, конечно, хотелось бы минимизировать.

Единственное, о чём жалею, — Олимпиада. Но на нее я не попала из-за перелома руки. С гипсом, как бы ни хотелось, не прыгнешь. Это больно, даже если не двигать рукой. Ну и чемпионат мира жалко. Но тогда был карантин, снова не по моей вине», — приводит слова Косторной «Лента.ру».