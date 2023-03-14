«Никто не скажет правды». Бестемьянова — про информацию о состоянии здоровья Костомарова

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о состоянии здоровья Романа Костомарова, который с 10 января находится в реанимации, куда был госпитализирован с тяжёлой пневмонией.

«Каждое утро открываю сводки новостей, и несколько раз за день. Я могла бы звонить его жене или Илье Авербуху, но я их не беспокою. Это трагическое стечение обстоятельств, жуткая ситуация. Одна вероятность из тысячи была, чтобы так всё сошлось. Я желаю ему оказаться сильнее этого. Его ждут очень нелёгкие времена.

Много ли в СМИ фейковой информации по состоянию здоровья Романа? Мне кажется, все врут. Полное впечатление, что информация в прессе вообще не соответствует действительности. Никто не скажет правды. Когда плохо — не хочется, чтобы это раздували. Когда хорошо — страшно, что сглазят.

Положительная динамика в последние дни? Я не знаю. Так боюсь, когда люди начинают вот это: «Ну ему ведь уже лучше». Это уже было в феврале, помните? Давайте он сам нам скажет, что ему лучше, вот тогда я поверю», — приводит слова Бестемьяновой «КП-Спорт».