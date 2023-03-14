Вайцеховская: шоу-турнир — прекрасная возможность показать миру совершенно новую Валиеву

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила, почему предстоящий турнир шоу-программ наиболее важен для Камилы Валиевой.

«Если бы Игры в Пекине завершились именно тем сценарием, к которому Валиеву вели на протяжении двух лет, то есть индивидуальной олимпийской победой, сейчас было бы вообще неважно, сколько выдающихся программ Камила успела откатать за свою коротенькую спортивную жизнь и намеревается ли она продолжать карьеру. В истории фигурного катания она в этом случае, скорее всего, осталась бы как очередной успешный продукт «системы Тутберидзе» — спортсменка, выполнившая задачу и уступившая место соперницам более совершенного формата.

До Валиевой схема работала без сбоев и неоднократно оправдывала себя. Но сейчас всё в определённом смысле вышло из-под контроля: из абсолютно системного спортсмена Камила превратилась в человека, способного если не разрушить сложившиеся устои, то порядком их поколебать.

Шоу-турнир в этом плане — прекрасная возможность для тренерского штаба показать миру совершенно новую Валиеву. Способную стать законодательницей мод в женском одиночном катании на ближайшие несколько лет. Просто для этого нужно поставить перед собой именно такую задачу. В определённой степени это серьёзный вызов. Он требует штучной работы и штучного отношения к спортсменке. То есть подхода, в котором система «Хрустального» никогда по большому счёту не нуждалась», — написала Вайцеховская в материале для RT.