Бестемьянова назвала Валиеву человеком, сумевшим побороть свои психологические травмы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала Камилу Валиеву лучшей фигуристкой сезона-2022/2023.

Валиева стала второй на главных турнирах сезона. На чемпионате страны Камила уступила Софье Акатьевой, а на финале Гран-при России – Аделии Петросян.

«Самой стабильной оказалась Валиева. На чемпионате России и в финале Гран-при она оказалось второй. Хотя прокат был не лучшим. Но то, как она сумела сохранить свои четверные прыжки при взрослели и психологических трудностях… Это лучшие четверные, которые я когда-либо видела. У мужчин — Гуменник. Фигурист должен не только выполнять сложнейшие элементы, но и быть харизматичным. Петя в себе это соединяет. Он из маленького мальчишки превратился в красивого мужика, который делает сложнейшие элементы и программы.

Почему у Валиевой сплошные вторые места? Неопределённость. Она же не понимает, будет ли дисквалификация или нет. Если будет, то она четыре года не сможет выступать. Да, на наших внутренних соревнованиях она продолжит выступать. А сохранит ли она мотивацию?

Вижу ли, как она окрепла психологически? Конечно. Она была очень подавлена на Олимпийских играх. Это не дало ей отказать произвольную программу. Просто грустная и жуткая история. Сегодня она улыбается, легко воспринимает свои проигрыши. Это её большая заслуга как человека, который смог побороть свои психологические травмы», — приводит слова Бестемьяновой «КП-Спорт».