Вайцеховская: возводить арбитров в ранг звёзд наравне с участниками — так себе идея

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о засекреченном звёздном составе судей турнира по шоу-программам, который пройдёт 18 марта в Москве.

«В ожидании шоу-турнира и явления народу страшно засекреченной (в отличие от участников) и уже порядком распиаренной панели судей подумала вот о чём: судья, если говорить о спорте, — это на самом деле всего лишь функция. Судья может быть безымянным или известным, сути того, что он — функция, обслуживающий персонал, это не меняет вообще.

Возводить арбитров в ранг звёзд наравне с участниками мероприятия — так себе идея, на мой взгляд. Она может быть оправдана, когда уровень участников оставляет желать лучшего. Вот тогда прокатывают и судейская звёздность, и не слишком хорошее понимание процесса, и пространные разговоры ни о чём, и выставление оценок как бог на душу положит… Здесь всё-таки совершенно не тот случай.

Но сделать реально выдающееся шоу, где всё абсолютный топ — и правила, и судьи, и участники, и формат — неимоверно сложно. Даже интересно, насколько близко организация мероприятия подойдёт к уровню тех, кто там будет кататься», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.