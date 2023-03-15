Траньков: я против системы Fan ID. А что дальше? Биометрия, отпечаток пальца?

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер и телевизионный ведущий Максим Траньков заявил, что негативно относится к системе Fan ID в российском футболе.

«Я против системы Fan ID. Я редко попадаю на матчи своего любимого «Зенита», потому что живу в другому городе, но однажды я попытался оформить паспорт болельщика через приложение «Госуслуги».

Следующим пунктом было явиться в МФЦ и подтвердить свою личность. Так как я живу за городом, мне было категорически неудобно. Поэтому я так и не доделал Fan ID, и на футбол теперь, к сожалению, я вообще не хожу.

Не понимаю, для чего нужен этот паспорт болельщика! Сейчас Fan ID, а что дальше? Биометрия, отпечаток пальца и сетчатка глаза? Сейчас система распознавания лиц и так хорошо работает. Для чего всё это нужно на футболе – я не понимаю, ведь на соревнованиях по другим видам спорта этой системы вообще нет. На нашем фигурном катании мы собираем многотысячные арены. Для меня это странно.

Думаю, что клубы должны выступить с единым заявлением и обратиться к людям, которые приняли этот закон. Слежу за новостями: РФС и Алаев говорят, что исполняют этот закон, но не создавали его. Видимо, люди тоже не очень довольны.

Можно выступить с инициативой, собрать все клубы Премьер-Лиги или команды, которые имеют постоянную прописку в РПЛ, и выступить. Может, есть и те, кто поддерживает Fan ID, но лично я их не слышал», — сказал Траньков в интервью Sport24.