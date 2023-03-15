Платье Евгении Медведевой на шоу-турнир было создано при помощи искусственного интеллекта

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, что её платье к предстоящему турниру шоу-программ было создано при помощи искусственного интеллекта. Турнир состоится 18 марта в Москве.
«Номер не номер без красивого платья. Платье у меня очень красивое, такого у меня ещё не было. Интересная история. Я очень долго, длительно и мучительно ехала из Череповца на автобусе в другой город и думала над костюмом. Ничего мне не приходило в голову.
В итоге я зашла в приложение с искусственным интеллектом, забила много-много слов, которые хоть как-то могут относиться к образу. И этот искусственный интеллект выдал мне эскиз платья – и я такая: вот оно! На основе платья, которое создал искусственный интеллект, мы создали моё платье», – сказала Медведева в эфире Первого канала.
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