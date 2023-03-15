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Траньков — о турнире шоу-программ: я два года не выступал. Форма не будет стопроцентной

Траньков — о турнире шоу-программ: я два года не выступал. Форма не будет стопроцентной
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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер и телевизионный ведущий Максим Траньков высказался об участии в турнире шоу-программ, где он выступит со своей партнёршей и супругой Татьяной Волосожар.

«Программу мы подготовим на сто процентов, а вот моя физическая форма не будет стопроцентной даже во время турнира. Я два года до этого нигде не выступал. Сейчас мы тренируемся каждый день. Это всё, что я могу сказать. Спокойно отношусь к тому, что буду выступать вместе с Женей и Володей. Не воспринимаю это как соревнование, поэтому каких-то дополнительных эмоций на этот счёт не испытываю», — приводит слова Транькова Metaratings.

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