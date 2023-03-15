Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян подробно рассказал о переходе от Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну.

«До перехода я пытался прочухать, какая там обстановка. Не через Игнатова и Алиева, а у посторонних людей. Евгений Владимирович меня отлично встретил. Мне кажется, у нас моментальный контакт произошёл. Это было то, что мне необходимо. Потому что с предыдущими тренерами у нас контакт имел свойство теряться и изредка восстанавливался. А тут он как-то сразу поймался, причём со всеми тренерами, и держится. Есть чувство спокойствия и свободы при общении.

Какой Евгений Владимирович как тренер? Я бы не сказал, что он строгий тренер. Да, он может быть строгим, но я не знаю, насколько я должен плох быть. Он, скорее, разумный, может взвешивать. То есть если я могу поступать на тренировках на эмоциях, напрыгивать лишние элементы, убиваться о прыжок, то он, со своей стороны, подхватит, заново всё настроит так, чтобы я смог спокойно прыгнуть. Он терпеливый, спокойный, я бы сказал. Он способен чувствовать каждого спортсмена.

Какие отношения с бывшим тренерским штабом? Нейтральные, я бы сказал. Но хочу отметить, что я сделал всё, как положено профессиональному спортсмену, который прошёл долгий путь со своим тренерским штабом. Перед тем как уйти, я лично пришёл, лично поговорил. В наше время это будет звучать как мем, но я подарил цветы. Я действительно благодарен бывшим тренерам и буду всегда благодарен. За мной стоит шестилетняя работа с ними. Было много поддержки от них, а также титулы, к которым мы пришли.

Был ли букет? И букет, и слова. Я всё проговорил, объяснил. Какой была реакция, это уже останется между нами. Но я поступил правильно, как мне кажется. Я не ушёл втихаря. Я оповестил всех и со спокойной душой и чистой совести ушёл», — приводит слова Даниеляна Metaratings.