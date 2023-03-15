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Алексей Ягудин выступит с показательным номером на 5-м этапе Кубка Московского спорта

Алексей Ягудин выступит с показательным номером на 5-м этапе Кубка Московского спорта
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ныне телеведущий и комментатор Алексей Ягудин высказался о своём участии в качестве хедлайнера в пятом этапе Кубка Московского спорта по фигурному катанию, который 18 марта пройдёт на малой арене многофункционального спортивного комплекса ЦСКА. Ягудин выйдет на лёд с показательным номером.

«Я с большим трепетом вспоминаю свои первые ответственные выступления на льду. В юном возрасте любому фигуристу невероятно важны поддержка, мотивация и вдохновение, а подобные мероприятия дают отличный шанс приобщиться к культуре соревнований. Я рад снова проникнуться этой атмосферой и зарядиться настроем будущих чемпионов. Пусть у них обязательно всё получится в их спортивной карьере!» — приводит слова Ягудина пресс-служба соревнований.

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