«Мы такие же спортсмены, как и все». Даниелян — об отстранении россиян

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян рассказал о целях на следующий сезон.
«Какую цель ставлю перед собой на следующий сезон? Следующий сезон не будет проходным. Всё-таки этот сезон был больше про адаптацию, про возвращение формы. К слову, о прогрессе, я весь сезон откатал! Я уже не помню, когда я в последний раз столько катал. Следующий сезон уже будет настоящим, где нужно будет биться, усложнять контент, бороться за пьедестал. Уже надо. Нужны наглядные результаты, а не просто чистые прокаты.
Отсутствие международных стартов демотивирует? Есть некое грустное чувство, но не могу сказать, что меня это демотивирует. У меня сейчас мотивация выше крыши. Мне есть что доказывать и над чем работать. Да, обидно, что мы не участвуем в международных стартах, потому что мы такие же спортсмены, как и все. И все мы люди. Тогда почему мы не должны выступать? Сложная тема. Но с мотивацией точно проблем не будет», — приводит слова Даниеляна Metaratings.
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