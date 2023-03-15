«Мы такие же спортсмены, как и все». Даниелян — об отстранении россиян

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян рассказал о целях на следующий сезон.

«Какую цель ставлю перед собой на следующий сезон? Следующий сезон не будет проходным. Всё-таки этот сезон был больше про адаптацию, про возвращение формы. К слову, о прогрессе, я весь сезон откатал! Я уже не помню, когда я в последний раз столько катал. Следующий сезон уже будет настоящим, где нужно будет биться, усложнять контент, бороться за пьедестал. Уже надо. Нужны наглядные результаты, а не просто чистые прокаты.

Отсутствие международных стартов демотивирует? Есть некое грустное чувство, но не могу сказать, что меня это демотивирует. У меня сейчас мотивация выше крыши. Мне есть что доказывать и над чем работать. Да, обидно, что мы не участвуем в международных стартах, потому что мы такие же спортсмены, как и все. И все мы люди. Тогда почему мы не должны выступать? Сложная тема. Но с мотивацией точно проблем не будет», — приводит слова Даниеляна Metaratings.