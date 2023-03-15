Вайцеховская: Валиева столько пережила, что последующее будет восприниматься на автопилоте

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская порассуждала о психологическом состоянии фигуристки Камилы Валиевой на фоне стрессовых ситуаций вокруг неё.
«В определённом смысле на Камилу играет даже нынешняя ситуация: в глазах подавляющего числа людей из мира спорта она — жертва олимпийского скандала, а не виновник. Это понимают даже те, кто продолжает требовать для спортсменки наказания за положительную предолимпийскую допинг-пробу.
При этом Валиевой, как бы странно это ни прозвучало, абсолютно нечего терять. Над спортсменкой по-прежнему висит угроза дисквалификации, а над страной — перспектива лишиться олимпийского золота, завоёванного в командном турнире, но парадокс в том, что обвинительный вердикт уже вряд ли способен усугубить общую ситуацию и ввергнуть Камилу в пучину стресса. Она пережила за год столько, что всё последующее будет восприниматься уже почти на автопилоте.
Отстранение в четыре года, которого просят ВАДА и МОК, — мера максимально завышенная. Следовательно, малореальная — в самом негативном варианте сторона обвинения сумеет добиться дисквалификации максимум на два года, но даже в этом случае уже в конце декабря 2023-го Камила снова получит право соревноваться. И даже если она лишится титулов, завоёванных в прошлом сезоне, они — лишь небольшая толика того, что Камила потенциально способна выиграть», — написала Вайцеховская в колонке на RT.
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