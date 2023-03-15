Артур Даниелян: в группе Рукавицына братская обстановка, Макар Игнатов — ходячий прикол

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян рассказал об атмосфере в группе тренера Евгения Рукавицына.

«Открылись ли для меня Дмитрий Алиев и Макар Игнатов с новой стороны после перехода к Евгению Рукавицыну? Мы раньше общались, но не очень многословно. После переезда общение выросло, мы сблизились, они приняли меня в свою банду, помогли мне влиться. Мне многие говорили, что в группе Рукавицына семейная, братская обстановка, но я не до конца понимал, что это значит, как это работает.

В действительности так и оказалось. Они все как братья. Мы сейчас проводим очень много времени вместе, так как и Дима один живёт, и я. Мы часто собираемся всей группой, которая у нас немаленькая вообще-то, и получается такой своеобразный семейный сбор. Много есть личных моментов. Парни мне действительно открылись с новых сторон. Моментами не ожидал чего-то узнать о них, но это уже между нами.

Какие качества выделил бы в Диме и Макаре как основные? Дима оказался тонким, искренним человеком. Он тонкий душой. Не знаю, как это объяснить. Когда он говорит что-то, то делает это от сердца. А Макар… ходячий прикол. Он весельчак. Как старший брат, я бы сказал.

Макар отвечает за атмосферу в группе? Не только он. Все. Каждый по-своему. Макар очень приветливый, общительный, с ним можно поговорить о многом. Знаете, такие душевные разговоры, которые обычно происходят у людей на балконе в пять утра. Вот из этой серии», — приводит слова Даниеляна Metaratings.