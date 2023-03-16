Камила Валиева рассказала, кого считает конкурентом в турнире шоу-программ

Олимпийская чемпионка в команде, победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании Камила Валиева ответила на вопрос, кого считает конкурентом в турнире шоу-программ.
«Я думаю, не то что конкурент, есть люди, за которыми хочется посмотреть, — старшие. Например, за Евгенией Медведевой, за многими фигуристами, Алиной Загитовой. Какие-то фишечки хочется посмотреть, которые они делают, и просто, наверное, за ними стремиться ещё больше. А так, чтобы именно конкурент — только я сама», — сказала Валиева в эфире программы «Доброе утро».
В соревнованиях примут участие десять олимпийских чемпионов, девять чемпионов мира, десять чемпионов Европы, а также самые артистичные фигуристы России. Каждый участник выступит с оригинальным и эксклюзивным шоу-номером, поставленным специально для турнира. Призовой фонд турнира шоу-программ — 5 млн рублей за победу, 3 млн рублей за второе место и 1 млн рублей за третье. Также будут специальные номинации и приз зрительских симпатий.
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