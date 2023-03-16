Спортивный психолог Борзенкова рассказала о работе с Мишиной и Галлямовым

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова рассказала о работе с олимпийскими чемпионами в команде, бронзовыми призёрами Игр-2022 в парном катании Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

«С ними Тамара Николаевна попросила поработать. На самом деле спортсмены очень высокого класса. Как правило, если спортсмен дошёл до высокого уровня квалификации, некие ментальные навыки сформированы априори через опыт. Соответственно, были некие проблемы, триггерные точки, которые, возможно, мешали почувствовать себя уверенно. Я с ними провела три встречи — это был сезон до Олимпиады. Они проиграли чемпионат России — Тамара Николаевна попросила с ними поработать, потом они выиграли финал Кубка России, а потом, будучи дебютантами, чемпионат мира. Дело пошло, и дальше им не требовалась помощь.

Я за то, чтобы спортсмен имел некую автономию и не был подвязан под психолога. Мой подход именно в этом: обучить и отпустить. Дальше сопровождать, если требует ситуация», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».