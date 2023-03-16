Спортивный психолог разобрала инцидент между Загайновым и Плющенко на ОИ-2002

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова высказалась об инциденте, произошедшем на Олимпиаде 2002 года.

Напомним, тогда российский фигурист Евгений Плющенко упал на первом же прыжке в короткой программе, а позже оправдал неудачу вмешательством психолога Рудольфа Загайнова, работавшего с фигуристом Алексеем Ягудиным. По словам Плющенко, психолог якобы его загипнотизировал.

«Это неэкологичный способ воздействия на другого спортсмена. Но здесь проблема в том, что, если бы психологическая устойчивость и навыки были развиты, этот способ бы не сработал. Когда спортсмен уже опытный и все необходимые ментальные навыки сформированы, он осознан. Он не может влиять на ситуацию, но способы реагирования он может выработать, понимать в моменте, как будет более эффективно. Здесь произошло так: стимул — реакция — потеря концентрации. Человек ушёл в эмоциональное состояние и перестал себя контролировать.

Поэтому наша задача как раз спортсмена ментально упрочнить, чтобы он был готов к разного рода ситуациям и в этих ситуациях не подпадал на стимул — реакцию. То есть чтобы он был в сознании и понимал, что происходит. Это же чистого рода провокация была, по сути дела. Неэкологичный способ воздействия на соперника.

Спустя годы, естественно, человек взрослеет, умнеет, проходит определённое становление в спорте и эти навыки вырабатываются. Просто Евгений был молодой и, скажем так, не мог контролировать. Но если б это было позже, может быть, он бы и не среагировал. На тот момент сложилось так, как сложилось», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».