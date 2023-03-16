«Много тех, кто не может найти себя в жизни». Психолог — о завершении карьеры у фигуристов

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются фигуристы после завершения карьеры.

«Очень большое внимание сейчас уделяется физическому здоровью: массажи, нутрициология, питание и куча различных всевозможных мероприятий. Но, к сожалению, мало думают о том, как ментально ребёнок будет дальше развиваться. А ведь уверенность в себе, которую уничтожили и не дали сформироваться в детстве, очень сильно транслируется не только в спорте, она транслируется на всю жизнь.

Спортсмен завершает спортивную карьеру, но уверенность в себе очень низкая, если мы диагностику делаем, соответственно, ему очень сложно что-то начинать. У него амбиций много, если он добивается чего-то, уровень жизни тоже определённый сформирован, он выходит в обычную жизнь, где такие же матёрые специалисты из других сфер, которые так же, пока он всю жизнь катался, учились. И, соответственно, у амбиций уровень высокий, а навыков и знаний мало. И плюс ещё низкая уверенность в себе, боязнь пробовать. Поэтому очень много потом тех, кто не может найти себя в жизни», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».