«Тамара Николаевна всегда в тренде». Спортивный психолог — о работе Москвиной с парами

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова высказалась о работе заслуженного тренера СССР Тамары Москвиной.
«Тамара Николаевна всегда в тренде. Она очень умный человек, грамотный специалист, она обладает ещё большими человеческими качествами. Она не как тренер-дрессировщик, она как наставник. И если мы будем говорить про детский спорт и спорт высших достижений, тренер там немного меняет своё профессиональное воздействие. Когда ты только восходишь, ты тренируешься и тренер рассказывает и помогает тебе что-то выучить. Когда ты попадаешь в топ сильнейших, тренер больше как наставник. Спортсмены там уже не обучаются, а совершенствуются. И в этом большая разница.
У Москвиной, скорее всего, больше партнёрский тандем, когда спортсмен уважает тренера, тренер уважает спортсмена. Естественно, есть субординация, есть дисциплинарная рамка, в рамках которой мы работаем. Но, когда у спортсмена есть контакт с тренером, это повышает мотивацию спортсмена», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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