Спортивный психолог Борзенкова: очень часто тренеры воспринимают психолога как конкурента

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова высказалась о недопонимании между тренерами и психологами.

«Очень часто тренеры воспринимают психолога как конкурента. Это тоже большая проблема. Есть осознанные тренеры, которые приглашают в клубы проводить с родителями беседы, работать со спортсменами и сами часто запрашивают помощь или запрос формируют, и мы уже работаем. Но есть тренеры, которые до сих пор запрещают идти к психологу, потому что имели негативный опыт сами или воспринимают психолога как человека, который что-то заберёт. На самом деле профессиональный психолог дополнит, не заберёт. Он работает по запросу тренера и дополняет работу как раз формированием ментальных навыков, которые помогают тренеру выводить спортсмена и показывать стабильные, надёжные результаты. Формирует некую надёжность в стартах», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».