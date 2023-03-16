Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Спортивный психолог Борзенкова: очень часто тренеры воспринимают психолога как конкурента

Спортивный психолог Борзенкова: очень часто тренеры воспринимают психолога как конкурента
Комментарии

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова высказалась о недопонимании между тренерами и психологами.

«Очень часто тренеры воспринимают психолога как конкурента. Это тоже большая проблема. Есть осознанные тренеры, которые приглашают в клубы проводить с родителями беседы, работать со спортсменами и сами часто запрашивают помощь или запрос формируют, и мы уже работаем. Но есть тренеры, которые до сих пор запрещают идти к психологу, потому что имели негативный опыт сами или воспринимают психолога как человека, который что-то заберёт. На самом деле профессиональный психолог дополнит, не заберёт. Он работает по запросу тренера и дополняет работу как раз формированием ментальных навыков, которые помогают тренеру выводить спортсмена и показывать стабильные, надёжные результаты. Формирует некую надёжность в стартах», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Новость по теме
«Тамара Николаевна всегда в тренде». Спортивный психолог — о работе Москвиной с парами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023