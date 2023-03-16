Психолог: то, что Валиева продолжает карьеру, говорит о том, что она преодолела кризис

Спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по фигурному катанию Виктория Борзенкова высказалась о психологическом состоянии фигуристки Камилы Валиевой на фоне стресса и скандалов.

«Для каждого человека это чрезмерный стресс. Я не берусь судить, была там психологическая подготовка, не была, как оно могло быть — очень легко рассуждать, но прочувствовать и поделиться этим может только сам человек. Не буду рассказывать, как она себя чувствовала, лучше пригласить её и с ней об этом поговорить. Все собирают это мнение, пытаются понять с точки зрения психологии, я давала интервью. Но как справлялся человек, может сказать только он сам. То, что она продолжает карьеру, может выходить на лёд, для неё это не является травмой, она ставит программу, которую катает, как мы видим, с удовольствием, продолжает свою специализацию – это говорит о том, что этот кризис, скорее всего, она преодолела. В противном случае мы бы её не видели», — сказала Виктория Борзенкова в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Моя версия, что эта программа про Олимпиаду – это психологический тренинг. Прожить, чтобы отпустить», — отметил комментатор Андрей Журанков.

«Об этом я говорила в интервью, это как вариант. То, что она это переживает и многократно это переживает, вопрос десенсибилизации. Когда мы много бьём, у нас формируется костная мозоль. Сначала разбивается в кровь, затем срабатывает мобилизация и включается защитная реакция. Точно так же и с психикой. Возможно, проживая эту историю, она десенсибилизируется и уровень накала [падает]. Как вариант, я не буду говорить, что это так – лучше спрашивать у штаба, у Этери и самой Камилы, какая была цель постановки. Что именно они хотели показать, донести, прожить», — сказала Борзенкова.